Сколько денег Европейский союз направил Киеву с начала СВО?

Евросоюз (ЕС) перевел Украине ноябрьский транш макрофинасовой помощи размером в 1,5 миллиарда евро. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter. — Прим. ред.) написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы перевели Украине 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи», — прокомментировала она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз работает над поддержанием экономической стабильности Украины с февраля 2022 года. С начала полномасштабного конфликта на территории страны союз уже направил Киеву 85 миллиардов евро, и это не окончательная цифра, заметила она.

«Будет еще больше», — указано в сообщении.

Еврокомиссия предложила выделить киевскому режиму еще 50 миллиардов евро, добавила глава ведомства. Согласно решению, сумма будет перечислена украинской стороне до 2027 года.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение, направляя наемников и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что США хотят выйти к Черному морю через Украину.