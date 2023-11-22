«Будет еще больше»: ЕС перевел Украине ноябрьский транш в 1,5 миллиарда евро

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 100 0

Урсула фон дер Ляйен: ЕС перевел Украине ноябрьский транш в 1,5 миллиарда евро

«Будет еще больше»: ЕС перевел Украине ноябрьский транш в 1,5 миллиарда евро

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Сколько денег Европейский союз направил Киеву с начала СВО?

Евросоюз (ЕС) перевел Украине ноябрьский транш макрофинасовой помощи размером в 1,5 миллиарда евро. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter. — Прим. ред.) написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы перевели Украине 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи», — прокомментировала она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз работает над поддержанием экономической стабильности Украины с февраля 2022 года. С начала полномасштабного конфликта на территории страны союз уже направил Киеву 85 миллиардов евро, и это не окончательная цифра, заметила она.

«Будет еще больше», — указано в сообщении.

Еврокомиссия предложила выделить киевскому режиму еще 50 миллиардов евро, добавила глава ведомства. Согласно решению, сумма будет перечислена украинской стороне до 2027 года.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение, направляя наемников и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что США хотят выйти к Черному морю через Украину.

Тема:
Спецоперация
22 нояб
«Единое целое»: Лев Лещенко выступил перед российскими военнослужащими
22 нояб
Циничное преступление: новые детали о гибели актрисы Меньших при ударе ВСУ
22 нояб
«Хорошая сделка»: США хотят выйти к Черному морю через Украину
22 нояб
«Не будет единой позиции»: почему сам Зеленский перестает верить в победу
22 нояб
«Это правда»: Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ
22 нояб
«Встретимся на фронте»: первые экс-боевики ВСУ отправились на боевое задание
22 нояб
Щелкает как орехи: ЗРК «Тор» с легкостью уничтожает украинские беспилотники
22 нояб
Мощные пушки «Гиацинт-Б» наносят удары по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
22 нояб
Украина составила Западу «список желаний» на зиму
22 нояб
«Выдают по капле в день»: почему западные лидеры зачастили с визитами в Киев
-9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.87
-0.63 96.26
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:18
Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год
15:06
Проклятье Кеннеди: почему члены одной из известнейших семей США умирают один за другим
15:03
Путин объявил 2024 год в России годом семьи
14:56
Катя Пушкарева возвращается: как сложилась судьба актеров сериала «Не родись красивой»
14:49
«Решают промолчать»: как украинки в Польше подвергаются насилию на работе
14:45
Суд отказался выпустить обвиняемого в мошенничестве Аяза Шабутдинова из СИЗО

Сейчас читают

Умирал на глазах у сотен: жители Сызрани чудом спасли сбежавшего...
30% украинок подвергались насилию со стороны работодателей в Польше
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд