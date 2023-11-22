«Запад не изобрел волшебного оружия»: почему переговоры были единственным спасением Украины
Fatto Quotidiano: переговоры были единственным способом спасти Украину
Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk
Украинские националисты терпят поражение на поле боя, с каждым днем все больше теряя в живой силе.
Мирные переговоры с Россией в начале конфликта были единственным способом спасти Украину, считает итальянское издание Fatto Quotidiano.
Авторы материала указали, что киевский режим хоть и получает военную поддержку от Запада, но успехов на поле боя не достиг.
«Зеленский просит еще оружия, хотя уже получил все: Leopard, HIMARS, ATACMS, Abrams, кассетные бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow. Запад еще не изобрел волшебного оружия, потому что единственным таким оружием были переговоры в начале конфликта», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский может предложить России ради мира.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер заявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии были проигнорированы Киевом. Именно поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
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