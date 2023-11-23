Армия России громит «опорники» ВСУ пушками «Рапира»: уникальные кадры

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Армия России громит опорные пункты ВСУ пушками «Рапира»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Благодаря точности стрельбы в войсках ее прозвали снайперской винтовкой артиллерии.

Российские артиллеристы атакуют боевые группы противника, которые пытаются закрепиться в приграничной зоне. Их грозное орудие — противотанковая пушка «Рапира».

Она обладает огромной разрушительной силой, превращая в пыль опорные пункты врага, а, благодаря точности стрельбы, в войсках ее прозвали снайперской винтовкой артиллерии. Репортаж корреспондента «Известий» Марины Кравцовой.

Коптер — в небе, корректировщик передает координаты цели на позицию. Артиллерийскому расчету Западного военного округа хватает 60 секунд, чтобы подготовить орудие к бою.

Недалеко от границы разведка обнаружила опорный пункт, где обосновались наемники ВСУ. Противотанковая пушка «Рапира» — снайперская винтовка артиллерии, с небольшого расстояния промахов не бывает, точно в цель летит каждый снаряд.

На границе работать по «опорникам» противника приходится часто. В Харьковской области боевики оккупируют дома людей, бежавших от зверств националистов еще больше года назад.

«Большое скопление противника — это дома частные, в основном. <…> Они заселяются в заброшенные дома местных жителей», — говорит командир взвода с позывным «Волга».

Наши «птички» с неба выявляют, где ВСУ оборудуют новый пункт дислокации.

«Разведка ведется непрерывно, каждый день поднимаемся в воздух. <…> Наблюдали за целью, там прибывали пикапы с живой силой противника, также прибывала техника», — отмечает боец ВС РФ с позывным «Добрый».

Этот «опорник» и разбили точными уколами «Рапиры». Отработали по цели и снова — 60 секунд, чтобы замаскировать орудие и уйти в тыловые районы.

Нередко прилетают ответные удары, артиллеристы научились резко уходить с позиции, ни один вражеский снаряд их не догнал. Работы еще много — новые «опорники» противника пока появляются у границы с неприятной регулярностью. И задача ребят, чтобы просуществовали эти логова не больше суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России продвигается на краснолиманском направлении СВО.

Тема:
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