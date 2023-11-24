Во власти циклона: снегопад накрыл Москву и Петербург

На улицах вовсю трудятся коммунальщики.

Москва и Петербург во власти мощного снежного циклона. Коммунальные службы работают на пределе.

На уборку петербургских улиц вышли тысяча дворников. Заметает второй день подряд. Сегодня петербуржцам снова советуют не выезжать на личных машинах.

Утопает в снегу и Москва. В городе и области — множество ДТП. В том числе и массовые столкновения. А на Северо-Восточной хорде вспыхнул автомобиль. В ближайшие часы снегопад продолжится. Циклон принес в регион не только осадки — москвичей предупреждают об аномально низком давлении — оно упадет до 716 миллиметров. Такого не было полвека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую погоду ожидать москвичам на Новый год.