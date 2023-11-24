Орел с сюрпризом: замаскированный под птицу украинский БПЛА посадили в зоне СВО

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Замаскированный под птицу украинский БПЛА посадили в зоне СВО

Фото, видео: Telegram / Росгвардия / RosgvardOfficial; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Аппарат, на всякий случай, осмотрели саперы и передали специалистам для дальнейшего изучения.

Беспилотник ВСУ, замаскированный под птицу, перехватили в ДНР росгвардейцы. БПЛА противника, который вел наблюдение за нашими войсками, бойцы посадили, подавив радиосигнал.

В корпусе «орла» нашли видеокамеру. Аппарат, на всякий случай, осмотрели саперы и передали специалистам для дальнейшего изучения. Всего же за неделю в зоне спецоперации сбиты и перехвачены 176 беспилотников ВСУ.

Средствами ПВО уничтожены украинский истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-8, а также 15 реактивных снарядов систем HIMARS и «Ольха», две ракеты «Нептун». Кроме того, морской авиацией Черноморского флота ликвидированы 12 безэкипажных катеров противника, следовавших в сторону Крыма.

В целом по линии фронта отражены 58 атак противника, заняты более выгодные позиции на южнодонецком направлении. По военной инфраструктуре, аэродромам и арсеналам, а также пунктам размещения украинских подразделений и иностранных наемников нанесено более трех десятков групповых ударов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевик ВСУ проехал по сослуживцам на БТР при стремительном отступлении.

Тема:
Спецоперация
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