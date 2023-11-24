Всерьез и надолго: зима в Москве началась метелями и снегопадами

Синоптик Вильфанд: выпавший снег в Москве растает только весной
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Надолго ли сохранится снежный покров в городе? В столице тем временем продлили «желтый» уровень погодной опасности.
Снег, который выпал в Москве, уже не растает до весны. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с агентством городских новостей «Москва».
«Вероятность того, что этот снег уже растает только весной — большая», — сказал он.
Сейчас высота снежного покрова, по данным метеостанции Тушино, составляет 12 сантиметров, на Балчуге — 11 сантиметров, а на ВДНХ — восемь сантиметров. Причем в пятницу, 24 ноября, выпадет еще, считает Вильфанд.
Кроме того, в столице продолжит действовать «желтый» уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра РФ, он продлен до 21:00 пятницы из-за неблагоприятных погодных условий. В Москве ожидаются сильная метель, гололедица и снежные заносы на автотрассах.
Сегодня, 24 ноября, снегопад накрыл Москву и Санкт-Петербург. Циклон принес в регион не только осадки — москвичей предупреждали об аномально низком давлении — оно упало до 716 миллиметров. Такого не было полвека.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге отработали тактику борьбы с сугробами.
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