Не замечали почти 40 лет: в фильме «Москва слезам не верит» внезапно нашли киноляп

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 1 191 0

В фильме «Москва слезам не верит» нашли киноляп, связанный с пледом

Не замечали почти 40 лет: в фильме «Москва слезам не верит» внезапно нашли киноляп

Фото: Кадр из к/ф «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов, 1979 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Внимательные зрители заметили неточность, которая связана с пледом.

В мелодраме «Москва слезам не верит», вышедшей более 40 лет назад, обнаружился киноляп, связанный с пледом. Об этом сообщает издание РБК.

Кадр из к/ф «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов, 1979 г.

Советский кинематограф по сей день не оставляет равнодушными зрителей. И даже тогда, когда, казалось, бы, знаешь все практически наизусть, внимательные зрители замечают киноляпы, на которых не обращали внимание десятилетиями. Так и с мелодрамой «Москва слезам не верит». Фильм Владимира Меньшова вышел на экраны в 1980 году и тут же стал лидером кинопроката. В основу сюжета легла история трех женщин из провинции с различными, но одинаково непростыми судьбами.

Несмотря на успех и признание, в кинокартине есть небольшие неточности, которые, само собой, не умаляют ее значимость. Один из них связан с покрывалом, которое использовалось героями в разных сценах по-разному. Сначала в квартире Володи оно становится настенным ковром. А после Гоша укрываем им Катерину в качестве пледа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Баталов чуть не погиб на съемках «Москва слезам не верит».

 

-3° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.81
0.69 96.92
0.69
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 27 ноября по 3 декабря

Последние новости

18:02
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 27 ноября по 3 декабря
17:47
Умерла звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Наталия Дмитриева
17:38
«Лопнула!» — Кохно чуть не потеряла глаз из-за косметической процедуры
17:26
По черепу слепили лицо, оказался мужчина: в Красноярске в бетонном кольце 16 лет назад нашли останки человека
17:01
Не замечали почти 40 лет: в фильме «Москва слезам не верит» внезапно нашли киноляп
16:43
«Пару раз не успели»: Сергей Соседов раскрыл тайны празднования Нового Года

Сейчас читают

Костомаров: «Я горько зарыдал. Сказал: дайте покинуть этот мир»
Сына позвала к кровати: последние минуты жизни певицы Славы Миколайчик
Не жена и не дочь: редкое фото главной женщины Юдашкина появилось в сети
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд