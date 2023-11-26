ПВО России сбили 53 украинских дрона в зоне СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 39 0

В Минобороны сообщили об успехах российской армии за минувшие сутки.

ПВО России сбили 53 украинских дрона в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

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Тема:
Спецоперация

Российский силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 53 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга.

В оборонном ведомстве уточнили, что дроны противника были ликвидированы в районе населенных пунктов, расположенных в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Харьковской и Херсонской областях.

Также средства ПВО перехвали 17 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, поставленной Вооруженным силам Украины (ВСУ) Западом.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли, где завершится конфликт на Украине.

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