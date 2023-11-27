Перевоплощение в Осла и скандал с комиком: чем сейчас занимается Дмитрий Дюжев

Дмитрий Дюжев — известный артист, но не часто появляется на мероприятиях. Чем знаменитый актер занят сейчас?

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев прославился после серии работ в криминальных фильмах о лихих 90-х. Но что сейчас происходит с артистом? Об этом рассказало издание NEWS.ru.

Как Дмитрий Дюжев относится к СВО

Дмитрий Дюжев — один из тех артистов, кто после начала спецоперации не стал отмалчиваться или трусливо бежать из России. Он практически сразу после начала СВО публично поддержал решение России. А летом 2022 года отправился в Донбасс, чтобы принять участие в фестивале «Дни России в Донбассе». Артист признался, что эта поездка стала для него проверкой на мужество.

«Мне было понятно, что известные артисты, которые едут в Луганскую и Донецкую республики, являются желаемой целью для ВСУ. Но даже осознавая все возможные риски, я все равно поехал», — сказал он в одном из интервью.

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Дюжев также принял участие в митинге-концерте в «Лужниках» в феврале 2023-го, а также в концерте, посвященном годовщине присоединения Крыма к России.

Актер резко относится к тем коллегам, кто сбежал из России. Также он заявлял, что в настоящее время каждый артист и человек должен определиться с позицией относительно ситуации в России и в мире.

Скандалы Дмитрия Дюжева

Дмитрий Дюжев, как и любой медийный человек, периодически оказывается в центре скандалов. Нередко они становятся достоянием общественности и поводом для обсуждения широких масс.

Одним из самых свежих скандалов стала ссора с комиком Ильей Соболевым, которая даже получила освещение в эфире федеральных каналов. Распря между знаменитостями возникла из-за шутки Соболева, который съязвил о том, что «почти все звезды, которые были успешными и популярными, сходят с ума, но Дюжев не изменился, он сразу был вот такой».

В ответ Дюжев потребовал извинений, на что получил только новую порцию злых шуток от комика.

«Он хочет, чтобы я официально сказал, что Дима Дюжев — не сумасшедший. Сказал, что из-за этого он потерял много денег», — заявил Илья Соболев в эфире федерального канала.

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Еще один скандал с Дюжевым произошел из-за требований его райдера. Актер попросил на гастролях в Белгороде бесплатные десерты, кофе и фрукты в очищенном виде. Организаторы решили раздуть из этого достаточно скромного списка сенсацию, чем обидели артиста.

Чем Дмитрий Дюжев занимается сейчас?

В настоящий момент Дмитрий Дюжев востребован и популярен. Он играет в спектаклях Московского Губернского театра в качестве приглашенного актера.

Также актера зовут на роли в кино. Одной из последних ролей стал Осел в фильме «Бременские музыканты». Также Дюжев сыграл одного из главных персонажей сериала «Родные люди», где также снимался Олег Газманов.

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Кроме того, знаменитость приглашают в качестве ведущего на крупные мероприятия и вручение премий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дюжев рассказал о продолжении сериала «Бригада».