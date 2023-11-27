В Крыму из-за стихии объявлен режим ЧС
Прежде власти южного региона России сообщили о гибели одного человека в результате непогоды.
Фото: Telegram / Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева / razvozhaev
Власти Крыма объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом решении в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он уточнил, что режим ЧС вводится в некоторых муниципалитетах Крыма.
«В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым», — написал Аксенов.
Режим ЧС позднее объявили и в Севастополе. Решение об этом принял губернатор Михаил Развожаев.
Юг России принял удар сильнейшего средиземноморского циклона. Он принес ураганный ветер до 40 метров в секунду и обильные осадки. Непогода оставила без света почти полмиллиона жителей Крыма в 25-ти населенных пунктах.
Советник главы Крыма Олег Крючков недавно сообщил о первом погибшем местном жителе. По его словам, мужчина вышел посмотреть на волны и оказался в зоне удара стихии.
На юг РФ обрушился «Шторм века»: что происходит в Крыму и Севастополе
Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 500 морских животных погибли при затоплении музея в Севастополе.
- 27 нояб
- «Всю ночь чистили»: обрушившийся на Москву снегопад стал самым мощным за 40 лет
- 27 нояб
- «Конкретный армагеддон»: как жители Крыма борются с непогодой
- 27 нояб
- Более 500 морских животных погибли при затоплении музея в Севастополе
- 27 нояб
- Один человек погиб в результате обрушившейся на Крым стихии
- 27 нояб
- Шторм века: на юг России обрушился небывалый ураган
- 27 нояб
- На юг РФ обрушился «Шторм века»: что происходит в Крыму и Севастополе
- 25 нояб
- Что лучше согреет зимой — шуба или пуховик?
- 25 нояб
- «Морозы будут трещать»: аномальные холода накроют ряд регионов России
- 25 нояб
- Как по боли отличить перелом от ушиба и вывиха — объясняет врач
- 24 нояб
- Как подъем на небоскреб: в Москве побит рекорд атмосферного давления
Читайте также
86%
0.69 96.92
0.69
Нашли ошибку?