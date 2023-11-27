В Крыму из-за стихии объявлен режим ЧС

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 60 0

Прежде власти южного региона России сообщили о гибели одного человека в результате непогоды.

В Крыму из-за стихии объявлен режим ЧС

Фото: Telegram / Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева / razvozhaev

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Тема:
Погода

Власти Крыма объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом решении в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он уточнил, что режим ЧС вводится в некоторых муниципалитетах Крыма.

«В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым», — написал Аксенов.

Режим ЧС позднее объявили и в Севастополе. Решение об этом принял губернатор Михаил Развожаев.

Юг России принял удар сильнейшего средиземноморского циклона. Он принес ураганный ветер до 40 метров в секунду и обильные осадки. Непогода оставила без света почти полмиллиона жителей Крыма в 25-ти населенных пунктах.

Советник главы Крыма Олег Крючков недавно сообщил о первом погибшем местном жителе. По его словам, мужчина вышел посмотреть на волны и оказался в зоне удара стихии.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 500 морских животных погибли при затоплении музея в Севастополе.

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