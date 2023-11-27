Размыты пути и разрушены дома: средиземноморский циклон добрался до Сочи

Шторм сначала накрыл Крым, но в течение суток он добрался и до Краснодарского края. Какая обстановка в южных регионах России сейчас?

Южные регионы России сегодня оказались в эпицентре мощнейшего циклона, который накрыл сначала Крым, а затем и Краснодарский край. Как сейчас выглядит Сочи — на кадрах 5-tv.ru.

Юг России принял удар сильнейшего средиземноморского циклона. Он принес ураганный ветер до 40 метров в секунду и обильные осадки. Непогода оставила без света почти полмиллиона жителей Крыма в 25-ти населенных пунктах.

Советник главы Крыма Олег Крючков недавно сообщил о первом погибшем местном жителе. По его словам, мужчина вышел посмотреть на волны и оказался в зоне удара стихии. О еще одном погибшем сообщили власти Сочи. По данным источника 5-tv.ru, тело обнаружили в районе Приморской улицы.

Кроме того, шторм размыл насыпь железной дороги между Сочи и Туапсе у побережья Черного моря. В результате были задержаны порядка 50 пассажирских поездов. К ликвидации последствий стихии и восстановлению движения на данном участке привлечены около 150 железнодорожников.

Также сообщалось, что из-за разгула стихии в сочинском районе Лоо рухнул трехэтажный дом. Очевидцы рассказали, что обрушение произошло из-за того, что вода подмыла землю под зданием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Крыма и Севастополя объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС).