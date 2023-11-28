«Явная угроза»: в США запаниковали из-за преимуществ России на Украине

RS: из-за своей мощи Россия может диктовать свои условия Украине и Западу
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
Осознает ли Запад тупиковость ситуации для украинских властей?
У России есть преимущества на линии фронта, поэтому она может диктовать свои условия Украине и западным странам. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.
«Существует явная угроза того, что в отсутствие дипломатических маневров растущие преимущества России могут в конечном итоге достичь критической массы и превратиться в способность поставить Киев и его западных партнеров перед свершившимся и мрачным для них фактом», — говорится в публикации.
Причем Запад признает, что Украина находится в тупиковом положении, но при этом США и их союзники не до конца осознают всю сложность ситуации, которая сложилась для них всех.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США предупредили Украину о поворотном моменте, а также заявили о победе России.
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