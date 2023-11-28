«Явная угроза»: в США запаниковали из-за преимуществ России на Украине

|
Евгения Романова
Евгения Романова 128 0

RS: из-за своей мощи Россия может диктовать свои условия Украине и Западу

«Явная угроза»: в США запаниковали из-за преимуществ России на Украине

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Осознает ли Запад тупиковость ситуации для украинских властей?

У России есть преимущества на линии фронта, поэтому она может диктовать свои условия Украине и западным странам. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.

«Существует явная угроза того, что в отсутствие дипломатических маневров растущие преимущества России могут в конечном итоге достичь критической массы и превратиться в способность поставить Киев и его западных партнеров перед свершившимся и мрачным для них фактом», — говорится в публикации.

Причем Запад признает, что Украина находится в тупиковом положении, но при этом США и их союзники не до конца осознают всю сложность ситуации, которая сложилась для них всех.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США предупредили Украину о поворотном моменте, а также заявили о победе России.

Тема:
Спецоперация
28 нояб
Шантаж по-киевски: как командиры ВСУ угрожают боевикам, нежелающим идти в атаку
28 нояб
«Украина — 51-й штат США»: в Конгрессе возмутились из-за финансирования Киева
28 нояб
Российские истребители оснастят новыми мини-беспилотниками для прорыва ПВО ВСУ
28 нояб
«У России нет проблем»: в США предупредили Украину о поворотном моменте
28 нояб
«Необычная техника»: в США рассказали о столетнем оружии, которое применяют ВСУ
28 нояб
«Рука всегда наготове»: как работают операторы ПЗРК «Игла» в зоне СВО
28 нояб
Потеряли все: в США заявили об уничтожении огромного числа техники ВСУ
28 нояб
FPV-дронам нашли новое применение: лучшее видео из зоны СВО за день
27 нояб
Новые победы на поле боя: блестящая работа российской артиллерии в зоне СВО
27 нояб
«У нас есть сведения»: в ОЗХО заявили о применении Украиной химикатов
-1° Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
88.70
-0.11 97.16
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:51
Шантаж по-киевски: как командиры ВСУ угрожают боевикам, нежелающим идти в атаку
11:40
«Украина — 51-й штат США»: в Конгрессе возмутились из-за финансирования Киева
11:38
Звезду шоу «Место под солнцем» Али Хана избили в центре Москвы
11:22
«Светлый праздник»: как Валерия, Орлова и другие звезды отметили День матери
11:06
На карту онлайн: Центробанк сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
10:50
«Явная угроза»: в США запаниковали из-за преимуществ России на Украине

Сейчас читают

«Вместо продуктов привезли гуманитарную помощь в виде саванов»: рассказ беженки, вернувшейся из Газы
В Москве состоялась премьера спектакля о Бетховене с Орнеллой Мути
Наступить в фекалии, увидеть покойника, почесать ладонь: какие приметы сбываются без осечек
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд