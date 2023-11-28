Есть жертвы: боевики ВСУ применяют в зоне СВО химическое оружие

Более того, из-за отчаяния после провалившего контрнаступления, российские эксперты считают, что Украина может решиться на использование биологического оружия.

Боевики ВСУ 17 раз применяли химическое оружие в зоне специальной военной операции России на Украине. Об этом на сессии III Конгресса молодых ученых рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По словам генерал-лейтенанта, из-за применения украинскими войсками химоружия погибли по меньше мере 15 человек. И российские военные химики обнаружили в компонентах этого оружия соединения, которые производятся «только в одной стране».

«В ходе специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек», — цитирует Игоря Кириллова издание РИА Новости.

Более того, генерал-лейтенант допустил, что ВСУ в отчаянии из-за провалившегося так называемого контрнаступления могут применить и биологическое оружие, отравив источники воды, запасы продовольствия и корма для животных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Раде заявили об отсутствии планов по боевым действиям на 2024 год.