Так он прокомментировал заявление Сийярто про украинское контрнаступление.

Если кто-то считает, что ВСУ в ходе контрнаступления добились успехов, то это может свидетельствовать о его невменяемости. Такое заявление в Telegram-канале сделал сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто про украинскую армию.

Венгерский министр ранее заявил, что на заседании Совета глав МИД стран Североатлантического альянса многие «вполголоса и с опаской» признали: результаты украинского наступления далеки от ожиданий. Они поняли это и не оспаривали, кроме одного из министров. Однако, отметил Сийярто, его попытка объяснил, что наступление ВСУ будет победным, была «изолирована».

«Глава МИД Венгрии Сийярто тактично умолчал о том, кто был тот единственный министр на заседании глав МИД НАТО, который настаивал на „успешности украинского контрнаступления“. Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости», — ответил Пушков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Еще 15 октября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что киевский режим еще готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление завершенным, и армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Раде заявили об отсутствии планов по боевым действиям на 2024 год.