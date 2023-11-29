«Даже не верится!» — Ольга Бузова показала крестника

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 20 0

Ольга Бузова опубликовала фотографии с крестным сыном

«Даже не верится!» — Ольга Бузова показала крестника

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Ребенок уже совсем вырос.

Ольга Бузова, популярная российская певица и ведущая, еще не познала радости материнства, однако у нее уже есть ребенок, которому она может дарить свою любовь. В своей социальной сети звезда опубликовала фото с крестным сыном, рассказали 7Дней.ru.

В далеком 2011 году Ольга Десятковская, близкая подруга Ольги Бузовой, стала мамой – родился мальчик. Она предложила Ольге стать крестной малыша, и певица с радостью согласилась. Исполнительница крестника сердечно и ласково называет «сыночек».

Недавно звезда выступала в Санкт-Петербурге, а крестный сын пришел поддержать ее. Ольга была искренне удивлена и тронута таким взрослым поступком мальчика, который после шоу подарил ей букет цветов. Певица опубликовала в своем личном блоге трогательные кадры, где обнимает своего «сыночка».

«Даже не верится! Мой крестный сын», - подписала фотографии Ольга Бузова.

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