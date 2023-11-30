И это предварительно: ущерб от «шторма века» в Крыму оценили в десятки миллиардов

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 21 0

Ущерб от сильнейшего шторма в Крыму оценивается почти в 40 миллиардов рублей

И это предварительно: ущерб от «шторма века» в Крыму оценили в десятки миллиардов

Фото: © РИА Новости / Макс Ветров

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Тема:
Погода

Ликвидация последствий буйства стихии на российском полуострове продолжается до сих пор. Что известно сейчас?

Ущерб от сильнейшего шторма в Крыму оценивается почти в 40 миллиардов рублей. Об этом в своем Telegram-канале министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.

Из-за «шторма века», бушевавшего на полуострове 28 ноября 2023 года, были обесточены 19 высоковольтных линий и 147 трансформаторных подстанцией, что оставило без электроэнергии более десяти тысяч местных жителей. Кроме того, в 42 населенных пунктах наблюдаются проблемы с водоснабжением, туда питьевую и техническую воду привозят на транспорте.

Также, по словам министра, было затоплено 159 домовладений, 50 частных домов и два многоквартирных уже освобождены от воды, также стихия отступила от 38 дач и 83 приусадебных участков.

«В пунктах временного размещения остается более 50 человек. Они обеспечены всем необходимым. На данный момент предварительный ущерб по Республике Крым составляет порядка 39 миллиардов 700 миллионов рублей», — сообщает Садиклаев.

Напомним, сильнейший шторм обрушился на Крым и другие южные региона России 28 ноября. Из-за буйства стихии погибли четыре человека, десять пострадали. Гигантские волны накрывали пляжи и дома на побережье, а ветер достигал 40 метров в секунду. Экстренные службы до сих пор ликвидируют последствия шторма, пострадавшим и оставшимся без жилья людям оказывается вся необходимая помощь.

Ранее 5-tv.ru писал о последствиях чудовищного шторма на юге РФ.

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