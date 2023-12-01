Новая цель: дрон «Ланцет» уничтожил украинский Су-25

На Западе называют российские «Ланцеты» настоящим проклятием для ВСУ

Настоящим кошмаром для ВСУ стали российские барражирующие боеприпасы «Ланцет». Они бесшумно подлетают и уничтожают вражескую технику. Новым доказательством этому стало поражение украинского штурмовика Су-25 в Кривом Роге.

Видео распространилось в Telegram-каналах, освещающих события в зоне СВО. На нем видна работа российских беспилотников по замаскированному и — судя по расположению на взлетной полосе — подготовленному к вылету украинскому самолету.

Летающую бомбу модернизировали и теперь она может поражать цели на более дальнем расстоянии. И это для противника по-прежнему неожиданность.

Похожее видео ранее оказалось в распоряжении "Известий". Действия происходят на том же аэродроме, но штурмовик Су-25 расположен иначе.