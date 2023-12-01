«Орлан» сверху видит все: лучшее видео из зоны СВО за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Именно разведка при помощи беспилотников помогает артиллерии точно поражать цель.

Фото, видео: © РИА Новости / Минобороны РФ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы российских военнослужащих операторов БПЛА. Российские военные помогают сослуживцам корректировать огонь на Артемовском направлении.

Операторы беспилотника «Орлан» вскрыли расположение укрепрайона в лесополосе и после проведения доразведки расположения огневых средств противника навели огонь артиллерии. Огнем орудий из гаубицы «Мста-Б» позиции боевиков ВСУ были уничтожены.

А артиллерийские расчеты буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» уничтожили позиционный район артиллерии ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении.

Получив координаты разведанного районы размещения артиллерии ВСУ, расчеты орудий «Гиацинт-Б» прибыли на позицию, провели наводку по выданным разведкой координатам и серией выстрелов поразили район размещения тяжелого и среднего артиллерийского вооружения украинских националистов, а также погреба для хранения боеприпасов, точку подвозу и разгрузки.

Командование высоко оценивает применение 152-мм орудий «Гиацинт-Б» за большую дальность, точность боеприпасов и огневую мощь, а также простоту в эксплуатации и обслуживании.

Расчеты «Гиацинт-Б» способны круглосуточно с высокой эффективностью поражать всю номенклатуру целей при различных погодных условиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дрон «Ланцет» уничтожил Су-25 ВВС Украины.

Тема:
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