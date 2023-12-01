Российские мотострелки уничтожили иностранных наемников под Угледаром

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 43 0

МО РФ: мотострелки уничтожили иностранных наемников ВСУ под Угледаром

Российские мотострелки уничтожили иностранных наемников под Угледаром

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Все атаки превосходящих сил противника были отбиты шестью бойцами с поддержкой артиллерии.

Российские мотострелки одного из соединений группировки войск «Восток» уничтожили под Угледаром несколько иностранных наемников, воевавших в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Активная оборона в этом районе на Южнодонецком направлении продолжалась в течение суток. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны РФ.

По данным ведомства, на одном из участков суточной обороны сражались шесть бойцов с командиром взвода из Забайкальского края с позывным «Гавз», их поддерживали огнем артиллерии и минометы, все атаки превосходящих сил противника были отбиты. Кроме того, мотострелки успешно поразили три пикапа, в которых вместе с украинскими боевиками находились солдаты удачи из-за рубежа.

«Данные радиоперехвата и объективного контроля подтвердили участие в данном боестолкновении в составе атакующих подразделений ВСУ нескольких иностранных наемников, которые нашими мотострелками в ходе боя были уничтожены», — отмечается в заявлении Минобороны.

В ведомстве высоко оценили и подчеркнули роль артиллерии, поддержавшей бойцов. Огонь корректировался с командного пункта подразделения, точные удары помогал наносить беспилотник. Российских бойцов выделили за мужество и смелость, грамотные действия каждого на поле боя помогли избежать потерь среди военнослужащих из Забайкалья.

По словам командира взвода, украинские военные теперь часто применяют в бою кассетные боеприпасы и ударные дроны. Некоторые из них, довил «Гавз», производятся в кустарных условиях. По состоянию на 30 ноября, за сутки на данном направлении ВСУ лишились шести единиц техники и сотни солдат.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в ходе спецоперации на Украине.

Тема:
Спецоперация
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