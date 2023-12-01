«Выход из тупика»: Байден «расчехлил» секретное оружие ради Украины

Politico: Трасс прилетела в США с целью убедить республиканцев помочь Украине
Фото: www.globallookpress.com / Shawn Thew - Pool via CNP
Как именно экс-премьер Британии подсобит американскому президенту?
Президент Соединенных Штатов Джо Байден может использовать бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, чтобы склонить республиканцев обеспечить поддержку Украине. Об этом пишет Politico.
«Секретное оружие Джо Байдена для Украины — Лиз Трасс… Высокопоставленные дипломаты по обе стороны Атлантики надеются, что Трасс сможет помочь выйти из тупика», — говорится в публикации.
Лиз Трасс.
Лиз Трасс на этой неделе прибыла в Вашингтон. Указывается, что цель поездки — убедить скептически настроенных законодателей-республиканцев выделить помощь Украине. Планируется, что она поможет перенаправить тему обсуждения в политических кругах США «от изоляционизма к активной международной роли».
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Конгрессе призвали прекратить финансирование Украины как 51-го штата США.
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