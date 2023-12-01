«Я доволен»: Зеленский оценил мощь российской армии
Зеленский назвал российскую армию второй в мире по силе
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
Президент Украины прокомментировал обстановку в зоне спецоперации, заявив, что особо жаловаться не может.
Президент Украины Владимир Зеленский оценил силу армии России, проводящей спецоперацию. Об этом он порассуждал в интервью Associated Press (AP).
Лидер киевского режима доволен тем, что его армия не отступает, но при не рад тому, что несет огромные потери. Кроме того, Зеленский пожаловался на нехватку оружия, добавив, что не удовлетворен этим моментом, но и особо жаловаться не может.
«Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй (лучшей) армией в мире, я доволен», — заявил Зеленский, оценивая силу Вооруженных сил России.
Между тем издание U.S. News & World Report признало российскую армию сильнейшей в мире. Наши войска получили 100 баллов в категориях «лидер» и «мощь вооруженных сил».
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Зеленского, новая фаза конфликта с Россией началась с приходом зимы.
- 1 дек
- От Донбасса до Западной Украины: Зеленский раскрыл планы ВСУ на фронте
- 1 дек
- «Это факт»: Зеленский придумал новое объяснение неудачам ВСУ на фронте
- 1 дек
- «Выход из тупика»: Байден «расчехлил» секретное оружие ради Украины
- 1 дек
- Глава МИД Сийярто: Венгрия не будет поддерживать Украину
- 1 дек
- Российские мотострелки уничтожили иностранных наемников под Угледаром
- 1 дек
- «Орлан» сверху видит все: лучшее видео из зоны СВО за день
- 1 дек
- Новая цель: дрон «Ланцет» уничтожил украинский Су-25
- 30 нояб
- Ищут виноватого: к чему приведет конфликт между Зеленским и Залужным
- 30 нояб
- Российские войска поразили тыловой командный пункт ВСУ в ДНР
- 30 нояб
- «Будет очень сложно»: Зеленский объяснил, почему Украина не может вернуть Донбасс
Читайте также
86%
-0.30 96.88
-0.77
Нашли ошибку?