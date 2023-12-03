Предупреждал или грозил? Что сказал ныне покойный Киссинджер в своем последнем интервью

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 555 0

Киссинджер в последнем интервью: создание независимой Палестины невозможно

Предупреждал или грозил? Что сказал ныне покойный Киссинджер в своем последнем интервью

Фото: www.globallookpress.com / Dai Tianfang

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Бывший госсекретарь США сделал несколько сенсационных заявлений.

Невозможно создать независимое государство Палестина. Таким мнением с журналистами издания Politico поделился недавно скончавшийся американский дипломат Генри Киссинджер. Это было его последнее интервью.

Киссинджер заявил, что правый берег реки Иордан должен отойти Иордании. В противном случае «одна из двух территорий будет полна решимости свергнуть Израиль». Существование проблемы лишь подтвердил разгоревшийся конфликт на Ближнем Востоке. Также интервьюируемый отметил, что необходимы решительные действия США, чтобы остановить конфликт.

«За последние два года ситуация стала намного хуже, чем в 2005 году. Таким образом, решение о создании двух государств не гарантирует, что-то, что мы видели в последние недели, не повторится», — считал Киссинджер.

«Гроссмейстер дипломатии»: интересные факты из жизни Генри Киссинджера

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин назвал Киссинджера выдающимся дипломатом и мудрым государственным деятелем. Лидер РФ направил телеграмму с соболезнованиями его супруге Нэнси.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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