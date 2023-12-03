Зимнее меню: чем кормят российских бойцов в зоне спецоперации

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ВС РФ уже вовсю готовятся к холодам.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

В нашем тылу российские военные сейчас готовятся к зимнему сезону! Запасаются дровами и медикаментами, утепляют блиндажи и даже составили новое меню на сезон холодов! А для тех, кто находится на линии фронта — разработали специальные стройматериалы и технологии, которые позволят сохранять тепло в любом укрытии! Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Марины Кравцовой.

Лука и чеснока — стратегический запас на три месяца. Любых овощей в меню военных будет в изобилии. Плюс как можно больше мяса. Повара разработали обновленное зимнее меню.

«Добавилось сало. То есть более калорийные продукты», — рассказывает начальник продовольственно-вещевой службы с позывным «Котел».

В тыловом районе, где бойцы группировки войск «Запад» находятся между выполнением боевых задач, без преувеличения созданы все условия, чтобы хоть немного отдохнуть. Топят проверенными временем буржуйками.

«Дровами запаслись на всю зиму. Вот этого объема хватит, чтобы три недели отапливать целый батальон. И таких складов в этом районе — десятки, причем новые партии дров подвозят каждую неделю», — показывает корреспондент Марина Кравцова.

Новое оборудование пригодится совсем скоро — для обогрева блиндажей, которые только строятся. Много новых контрактников, тыловой район расширяют. Подвозят стройматериалы на утепленных КАМАЗах.

«Вешаем утеплители, проверяем предпусковые подогреватели на автомобилях. Чтобы машина прогревалась лучше, чтобы в кабине было тепло», — объясняет военнослужащий ВС РФ с позывным «Инженер».

В это время в медпункте фельдшер с позывным «Искра» выкладывает на полки противовирусные препараты. Медик с боевым опытом говорит, что пока лекарства еще никому не понадобились, но запасы масштабные.

«Искра» на СВО с самого начала, была в медбате операционной сестрой — спасала раненых в прифронтовом госпитале. Есть и госнаграды, но ей важнее благодарность от своих бывших пациентов.

У бойцов спрашиваем: чем занимаются в часы отдыха? Говорят, читают. Показывают охапку писем от школьников и признаются, дети так интересно пишут — по их посланиям уже изучили, чем живет страна в самых разных уголках.

«Мы очень пытаемся вам помочь, устраиваем благотворительные ярмарки, вечеринки, отправляем гуманитарную помощь. Не сдавайтесь, мы очень вами гордимся», — зачитывает боец одно из писем.

Тема:
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