Украина начала «мобилизацию» кошек
Bild: Украина отправляет на передовую котов для борьбы с мышами
Фото: www.globallookpress.com / Olena Khudiakovaukrinform
Для чего киевский режим посылает на передовую животных?
Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись на передовой с новой проблемой — боевиков атакуют грызуны на передовой. Как сообщает немецкое издание Bild, крысы и мыши мешают им спать, кусают их в спальных мешках и едят все, что попадается под руку — обмундирование, кабели связи и даже военную технику.
«Они повсюду. Они уничтожают все: продукты питания, лекарства, одежду, изделия из кожи, кабели», — жалуется один из боевиков ВСУ.
В связи с этим в стране началась новая волна «мобилизации». Но только не людей, а кошек. Некоторых из них сами боевики приносят с собой на передовую, уточняет издание.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему киевский режим официально отказался от дальнейших попыток наступать и уходит в глухую оборону. Военные вместе с гражданскими строителями вскоре должны начать возводить укрепления по всем основным направлениям.
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