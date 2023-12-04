Снежный коллапс: как Москва пережила самый мощный снегопад за последние 40 лет

Зима уже вовсю показывает свою силу. Впереди — морозы.

Снегопад в Москве стал рекордным за несколько десятилетий. По данным синоптиков, последний раз столицу так засыпало снегом аж в 1980 году. На дорогах тут же возникли сотни аварий. Город парализовало в многокилометровых пробках. На расчистку вывели весь парк коммунальной техники, но силы явно были не равны. Досталось даже футболистам, которые рискнули в такую погоду выйти на поле в рамках игр чемпионата России. Корреспондент «Известий» Елена Хмура обо всем подробнее.

Сильный снегопад в минувшее воскресенье парализовал Москву в многокилометровых пробках. За сутки выпало сразу десять миллиметров осадков — таким снежным этот день не был никогда за всю историю метеонаблюдений. С каждым часом ситуация становилась все сложнее — из-за множества ДТП. Самая крупная авария произошла на Новорижском шоссе. Один из водителей не справился с управлением, из-за этого столкнулись около тридцати автомобилей.

Движение на дорогах осложняло не только снежное месиво под колесами, но и плохая видимость. Если днем движение было затруднено, то к вечеру на участках оно вообще остановилось. Это внутреннее кольцо МКАД. Снегоуборочная техника, которая пытается прийти на помощь, тоже застревает в пробке. Впрочем, и во дворах ситуация не лучше. Многие водители этим вечером даже не смогли выехать с парковки.

На расчистку снега коммунальные службы Москвы направили всю уборочную технику. Однако осадки были настолько интенсивными, что для борьбы с ними сил все равно не хватало. Понимая сложность ситуации, москвичи даже предлагали свою помощь.

Лопаты и грейдеры понадобились не только на московских улицах, но и на стадионе, где состоялся матч чемпионата России. Играли ЦСКА — «Ростов». Перед игрой поле расчистили, однако убирать снег с газона пришлось и во время таймов. Хотя игра состоялась, тренер «Ростова» Валерий Карпин в резких выражениях раскритиковал тех, кто не отменил матч, несмотря на экстремальные условия.

Несмотря на снегопад, столичные аэропорты продолжили работать в штатном режиме. Взлетно-посадочные полосы за сутки пришлось очищать более тридцати раз, однако ни один рейс не был отменен. Синоптики ожидают, что сегодня днем толщина снежного покрова достигнет уже двадцати пяти сантиметров. Снег будет идти и в понедельник. Но с началом недели циклон, который принес с собой обильные осадки, начнет отступать. Правда, на смену ему в столичный регион придут морозы.

«Если сегодня и завтра в Москве температура еще будет находиться в дневные часы около минус шести-восьми градусов, что тоже чуть ниже нормальных значений, то со среды аномалия будет достигать десяти, а в субботу и воскресенье минуст 15-18 градусов», — предупредил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

Впрочем, есть и те, кому капризы пришлись по душе. Среди них обитатели московского зоопарка. Пользователи соцсетей активно обсуждают эти кадры — с пандой, который радуется снегу. Да и многие москвичи говорят, что такая погода напомнила им о приближающихся новогодних праздниках.