В США согласились с победой России в спецоперации, но есть нюанс

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Болтон предрек победу России при сворачивании помощи США в отношении Украины

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Неприятные для Киева сигналы транслирует и Белый дом.

Власти США отчаянно нуждаются в одобрении Конгрессом новых траншей Киеву. Об этом заявили в Белом доме.

А Джон Болтон, советник по национальной безопасности во времена президентства Дональда Трампа, уже признал, что в случае сворачивания американской помощи конфликт завершится победой Москвы. По его словам, армия России гораздо сильнее украинской, и Киев неминуемо проиграет без поддержки извне.

На этом фоне действующий советник главы офиса президента Владимира Зеленского — Михаил Подоляк — признал, что украинское общество находится в депрессии. У населения накопилось много раздражения и вопросов по поводу неудач на фронте и коррупции во властных кругах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина может лишиться огромных денег из-за кризиса в Германии. Как пишет газета Financial Times, Евросоюз скоро будет не в силах выплатить обещанные Киеву 50 миллиардов евро, так как в ФРГ произошел бюджетный кризис.

Тема:
Спецоперация
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