Людям тут не место: Танзания медленно уходит под воду
Почти 50 человек погибли при разрушительных наводнениях в Танзании
Фото, видео: Zuma \ TASS; 5-tv.ru
Из-за проливных дождей в регионе — паводки и оползни.
Разрушительные наводнения на севере Танзании — жертвами стали почти 50 человек. Из-за проливных дождей в регионе — паводки и оползни.
Стихия повредила здания и коммуникации. Сотни людей вынуждены покинуть свои дома, но выбраться из зоны бедствия почти невозможно.
Дороги оказались перекрыты обломками и упавшим деревьями. Пострадало и сельское хозяйство: наводнение уничтожило часть домашнего скота и посевы.
Ранее 5-tv.ru писал, что ущерб от сильнейшего шторма в Крыму оценивается почти в 40 миллиардов рублей. Из-за него были обесточены 19 высоковольтных линий и 147 трансформаторных подстанцией, что оставило без электроэнергии более десяти тысяч местных жителей.
Кроме того, в 42 населенных пунктах наблюдаются проблемы с водоснабжением, туда питьевую и техническую воду привозят на транспорте.
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