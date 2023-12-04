Людям тут не место: Танзания медленно уходит под воду

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Почти 50 человек погибли при разрушительных наводнениях в Танзании

Фото, видео: Zuma \ TASS; 5-tv.ru

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Из-за проливных дождей в регионе — паводки и оползни.

Разрушительные наводнения на севере Танзании — жертвами стали почти 50 человек. Из-за проливных дождей в регионе — паводки и оползни.

Стихия повредила здания и коммуникации. Сотни людей вынуждены покинуть свои дома, но выбраться из зоны бедствия почти невозможно.

Дороги оказались перекрыты обломками и упавшим деревьями. Пострадало и сельское хозяйство: наводнение уничтожило часть домашнего скота и посевы.

Ранее 5-tv.ru писал, что ущерб от сильнейшего шторма в Крыму оценивается почти в 40 миллиардов рублей. Из-за него были обесточены 19 высоковольтных линий и 147 трансформаторных подстанцией, что оставило без электроэнергии более десяти тысяч местных жителей.

Кроме того, в 42 населенных пунктах наблюдаются проблемы с водоснабжением, туда питьевую и техническую воду привозят на транспорте.

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