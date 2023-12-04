Под ударом стихии: как в Москве борются с последствиями сильнейшего снегопада
Коммунальные службы устраняют последствия рекордного снегопада в Москве
Фото, видео: YURI KOCHETKOV / ТАСС; 5-tv.ru
Городские службы сражались с сугробами всю ночь и до сих пор работают в усиленном режиме.
В Москве устраняют последствия сильнейшего за последние полвека снегопада. Коммунальные службы боролись с сугробами всю ночь и до сих пор работают в усиленном режиме.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой и отменой более полусотни авиарейсов. Из-за непогоды самолеты один за другим перенаправляли в другие аэропорты. О том, как москвичи справляются с рекордным количеством осадков, расскажет корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.
Ранее 5-tv.ru писал, что снежный шторм обрушился на регионы страны от Центральной России до Зауралья. В Челябинской области огромная пробка собралась на трассе М-5.
Фуры и легковушки встали в ней из-за временных ограничений движения. Сейчас проезд открыт, но ситуация по-прежнему напряженная.
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