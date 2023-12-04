Под ударом стихии: как в Москве борются с последствиями сильнейшего снегопада

Эфирная новость 23 0

Коммунальные службы устраняют последствия рекордного снегопада в Москве

Фото, видео: YURI KOCHETKOV / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Городские службы сражались с сугробами всю ночь и до сих пор работают в усиленном режиме.

В Москве устраняют последствия сильнейшего за последние полвека снегопада. Коммунальные службы боролись с сугробами всю ночь и до сих пор работают в усиленном режиме.

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой и отменой более полусотни авиарейсов. Из-за непогоды самолеты один за другим перенаправляли в другие аэропорты. О том, как москвичи справляются с рекордным количеством осадков, расскажет корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Ранее 5-tv.ru писал, что снежный шторм обрушился на регионы страны от Центральной России до Зауралья. В Челябинской области огромная пробка собралась на трассе М-5.

Фуры и легковушки встали в ней из-за временных ограничений движения. Сейчас проезд открыт, но ситуация по-прежнему напряженная.

Тема:
Погода
4 дек
Напряженная обстановка: что происходит на трассе М-5 на фоне снежного шторма
4 дек
Людям тут не место: Танзания медленно уходит под воду
4 дек
Желтый уровень: в Москве и области введен особый режим опасности из-за погоды
4 дек
Снежный коллапс: как Москва пережила самый мощный снегопад за последние 40 лет
3 дек
Слишком снежно: в Москве побит суточный рекорд по количеству выпавших осадков
3 дек
Снежный апокалипсис: к Москве и Подмосковью подходит разрушительный циклон
3 дек
Кошмар для метеочувствительных: кого магнитная буря валит с ног и как от этого спастись
3 дек
«Шторм века»: южные регионы России приходят в себя после мощного урагана
2 дек
В Москве около 20 человек отморозили конечности из-за мороза
1 дек
«Пляж просто исчез»: Григорьев-Апполонов потерял бизнес в Сочи из-за «шторма века»
-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.76
1.18 97.91
1.03
Пять знаков зодиака обретут успех: гороскоп финансов на декабрь 2023 года

Последние новости

16:05
Откуда деньги? Как Блиновская погасила 1,5 миллиарда долга за неделю
15:54
Под ударом стихии: как в Москве борются с последствиями сильнейшего снегопада
15:50
Израиль посчитал Россию страной с высоким уровнем угрозы
15:38
По методичке Гитлера: почему Украина бросает детей на передовую
15:37
Путин оставил послание на выставке «Россия» на ВДНХ
15:22
Выбраться из западни: как убрать прокрастинацию из своей жизни

Сейчас читают

Политический мир ахнет? Словакия готовит неожиданный ход
«Сегодня»: что происходит с Михаилом Боярским в больнице
«Против ее воли»: адвокат Федосеевой-Шукшиной ответил на новость о выселении актрисы
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд