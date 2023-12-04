ВС РФ перерезали снабжение ВСУ на артемовско-соледарском участке

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Алина Крылова
Алина Крылова 18 0

Это была последняя трасса, по которой «питалась» группа боевиков из Краматорска.

ВС РФ перерезали снабжение ВСУ на артемовско-соледарском участке

Фото: REUTERS / Alina Smutko

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы перерезали основной путь снабжения украинской группировки боевиков на артемовско-соледарском участке фронта. С соответствующим заявлением вышел представитель корпуса, помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов в беседе с РИА Новости.

По словам руководителя отряда, российским бойцам удалось окончательно прервать снабжение неонацистов по направлению в Краматорск. Путей отступления у подчиненных Зеленского больше нет.

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«Четыре штурмовые группы сейчас работают по этой трассе в районе Артемовского. Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр соледарско-артемовская группировка ВСУ. Те украинские войска, которые были в Артемовском и на северо-западе Бахмута, оказались под огневым контролем», — сообщил он.

Чуть раньше о полном освобождении населенного пункта Артемовского от ВСУ сообщили в Минобороны РФ. Всего на этом направлении украинские войска потеряли около 250 человек, пять танков и 12 автомобилей.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине допустили отставку главкома Залужного после провалов украинской армии.

Тема:
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