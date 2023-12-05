Денег нет! У США заканчиваются средства на помощь Украине

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У США закончатся деньги на помощь Украине к концу 2023

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

К концу текущего года Киев уже может остаться без финансирования своего главного покровителя.

С главным кошельком Зеленского начались проблемы. Белый дом заявил конгрессу, что к концу месяца Киев останется без денег, если срочно не согласовать дополнительное финансирование. Учитывая помощь США Израилю — шансов на это не много. А точнее — даже очень мало.

Как признал представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби — ситуация просто критическая. И как раз в такой непростой момент журналисты выяснили, что у Зеленского оказывается есть множество офшорных счетов.

Еще до начала СВО его семья не задекларировала доход почти в 800 миллионов рублей, если конечно считать в рублях. Все это ушло подставным фирмам на Кипр, оформленным на жену Зеленского. И это только за один 2020 год. Причем деньги эти не стесняются тратить. Например, на две роскошные океанские яхты общей стоимостью 75 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в киевской верхушке зреет раскол.

Тема:
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