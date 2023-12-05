В США не смогли договориться по Украине: финансирование киевского режима поставят на паузу?

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 30 0

NBC: демократы и республиканцы в США не договорились по Украине

В США не смогли договориться по Украине: финансирование киевского режима поставят на паузу?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Агарышев

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Тема:
Спецоперация

Киев рискует остаться без денег, если демократы и республиканцы не придут к компромиссу. Из-за чего между сторонами возникли разногласия?

Демократическая и Республиканская партии США не смогли договориться о законопроекте по борьбе с мигрантами, что, в свою очередь, сорвало согласование запроса американского лидера Джо Байдена о выделении дополнительных средств Украине, сообщает NBC News.

«Переговоры в сенате по ужесточению правил о предоставлении убежища провалились. Республиканцы заявляют, что заблокируют запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений», — говорится в материале.

Уточняется, что все попытки сторон договориться завершились «глубокими разногласиями».

Киевский режим в очередной раз рискует остаться без главного кошелька. Недавно в Белом доме заявили, что если не удастся согласовать дополнительное финансирование, то уже к концу текущего месяца денег у Вашингтона на Киев не останется.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Украине, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Тема:
Спецоперация
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