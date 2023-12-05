«Окрестности громыхают»: ВС РФ занимают ключевые позиции ВСУ под Артемовском

Российские силы, очевидно, завладели инициативой на этом направлении.

На артемовском направлении идет активная контрбатарейная борьба. Удары по огневым точкам боевиков наносят дальнобойные гаубицы. Им тут же вторят реактивные системы залпового огня. Надежная техника, проверенная временем, демонстрирует высокую эффективность. За работой расчетов наблюдает корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Зажимая отряды ВСУ на артемовском направлении, наши войска постепенно продвигаются вперед. Улучшают позиции и пехоты, и артиллерия. Правда последним в таких погодных условиях делать это становится все труднее.

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Настоящий трофи-рейд в боевых условиях, с которым наши бойцы справляются и успевают доставить гаубицы на новые позиции как раз перед штурмом.

«Слышно, как громыхают окрестности Клещеевки, работает наша артиллерия по позициям врага. Враг, в свою очередь, пытается найти места, откуда бьют наши бойцы. Мы же находимся здесь, прикрываемся вот такой лесополосой», — говорит корреспондент.

Пока уходим в укрытие и ждем начала того, что здесь называют огненным валом, когда все орудия начинают бить одновременно с разных точек.

К огневой подходит РСЗО. Дороги непроходимые, но «Градам» все-таки удается покинуть опасную зону.

«Пару слов о качестве прифронтовых дорог близ линии боевого соприкосновения. Выглядят они вот так: грязевое месиво, которое потихонечку подмораживает огромная колея. И вот тяжелой технике пройти по такому грунту намного сложнее», — отмечает журналист.

Днем теплеет, колею размывает дождь, и наш легкий внедорожник уже с трудом, но все еще выходит от одной позиции к другой. Здесь работают не только привычными осколочными 152-миллимтровыми снарядами, но и особым корректируемым боеприпасом — «Краснополь».

«Очень опасное, очень достойное оружие. И работают им вот с нашей 2А65 („Мста-Б“. — Прим. ред.). Корректуры в него вводятся с помощью специальных приспособлений, подсоединяются в основную головку, вот здесь контакты, забиваются данные и осуществляется выстрел», — рассказывает боец.

Но сегодня работа на этой поляне «классическая».

«Добрались мы до артиллерийской поляны 150-й дивизии. Где можно воочию наблюдать за тем, как наши гаубицы помогают продвижению пехоты на клещеевском направлении», — говорит корреспондент.

И у пехоты сейчас заметные успехи. К западу от Артемовска наши войска заняли несколько ключевых позиций ВСУ, в том числе так называемый «питомник». С мест сообщают о высоких потерях среди украинских военных. Ну а наше командование, очевидно, завладело инициативой на этом направлении.