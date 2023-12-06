Неутешительная правда: союзники Зеленского бросают его один за другим
Политик Филиппо: союзники Зеленского бросают его один за другим
Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko
Во Франции вынесли главе киевского режима мрачный приговор. Украинский лидер рискует остаться без поддержки со стороны Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский медленно, но верно теряет своих союзников. Входящие в блок НАТО страны все чаще отказываются от помощи Киеву. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (прежнее название (Twitter).
«Его бросают одна за другой страны-члены НАТО, и на Украине тоже растет недовольство им», — указал он.
Филиппо также обратил внимание на недавнее интервью мэра Киева Виталия Кличко немецкому изданию Der Spiegel, в ходе которого он обвинил украинского президента в авторитаризме.
Французский политик в очередной раз призвал Европу перестать финансировать и снабжать оружием киевский режим.
Прежде глава офиса президента Украины Андрей Ярмак заявил, что высок риск того, что ВСУ потерпят полное поражение на поле боя. И все по причине возможной задержки поставки обещанной помощи от главного покровителя — США. Там, кстати, возникли проблемы с финансированием Киева. Уже к концу месяца Зеленский рискует остаться без главного кошелька. А почему — читайте в нашем материале.
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