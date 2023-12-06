«У нас есть цели»: власти Украины раскрыли «боевые» планы на 2024 год

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 192 0

Умеров: Украина имеет план действий на 2024 год, включающий военные операции

«У нас есть цели»: власти Украины раскрыли «боевые» планы на 2024 год

Фото: Reuters / RFE/RL/SERHII NUZHNENKO

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Западные журналисты пытались выяснить у министра обороны, почему ВСУ не смогли продвинуться вперед с начала контрнаступления. Однако он решил не ворошить прошлое, а поговорить о будущем.

Киев уже сформулировал свои цели в зоне СВО на 2024 год. Об этом заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров в беседе с журналистами телеканала Fox News.

«У нас есть военные цели на 2024 год», — прокомментировал он, однако не стал вдаваться в конкретику.

Общими словами он пояснил, что Украина планирует различные операции — оборонительные, наступательные и контрнаступательные. Так он отреагировал на замечание ведущего, который указал Киеву на его еще не осуществленные цели за 2023 год — ВСУ не смогли прорвать оборону и продвинуться на поле боя в рамках развернутого летом контрнаступления.

Умерова также попросили прокомментировать публикацию The Washington Post, в которой авторы указали на разногласия Украины и США. Ведущий отметил, что Киев и его союзники могли недооценить Россию, но в ответ на его слова украинский министр снова начал рассказывать о будущем.

Гость телеканала подытожил, что Украина продолжит стремиться в НАТО. Он заверил, что в следующем году все поставки и планирование будут делаться по стандартам альянса. Умеров пообещал, что в скором времени разногласий между Западом и Незалежной не будет, они заговорят «на одном языке».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, чему американские генералы научили ВСУ в 2022 году.

Тема:
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