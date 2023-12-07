«Опасное явление»: морозы ударят по большей части России с 7 декабря

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Аномальные холода ударят по большей части России с 7 декабря

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Жителям каких регионов стоит быть готовыми к аномальным холодам?

Аномальные холода ударят по большей части России. В регионах уже объявляют штормовое предупреждение и готовятся к испытанию морозами. В Гидрометцентре наглядно показали, как выглядит карта, составленная синоптиками на ближайшие дни. Она почти вся синяя. Это означает, что температура будет ниже многолетних значений.

«Аномалии температур на ближайшие пять дней. Более 60% территории занято отклонениями — минус восемь градусов. Я напомню, что отклонение от нормы минус семь — очень опасное явление в зимний период. Так вот, более 60%. И это длительный период. И в понедельник резкого повышения ждать не стоит», — сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

До минус 25 ожидается в Ленинградской области, на Урале похолодает до минус 44-х. В Сибири погода еще более суровая — минус 46. И только в Магаданской области не по-зимнему — всего минус четыре. В Москве до понедельника тоже холодно. Потом температура поднимется, но сугробы останутся лежать до самого нового года.

Интересно, что несмотря на аномальные морозы в России, завершающийся год для всей планеты станет рекордно теплым за всю историю.

Ранее 5-tv.ru дал советы по выживанию в мороз.

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