Накроет новый снегопад? Какой будет погода в последние дни декабря в Москве

Синоптик дала подробный прогноз.

Какой выдастся погода в последние дни декабря и непосредственно в саму новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье? Об этом NEWS.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в конце текущего месяца ожидается легкий мороз, а 31 декабря температура будет соответствовать климатической норме. Также возможен небольшой снегопад.

Вместе с тем метеоролог сказала, что до конца года нагрянет одна волна потепления, которая начнется с 13–15 декабря, затем похолодает.

Последние пять дней уходящего года, в том числе 31 декабря, минимум на столбике термометров установится в пределах минус трех-восьми градусов. Будет снежок, но сильного снегопада не прогнозируется, заключила Позднякова.

Ранее 5-tv.ru писал, что оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье. Сообщалось, что погодные условия в столичном регионе выходят из-под контроля профильных служб.