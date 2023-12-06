Накроет новый снегопад? Какой будет погода в последние дни декабря в Москве

Синоптик Позднякова: 31 декабря в Москве будет снегопад
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
Синоптик дала подробный прогноз.
Какой выдастся погода в последние дни декабря и непосредственно в саму новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье? Об этом NEWS.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в конце текущего месяца ожидается легкий мороз, а 31 декабря температура будет соответствовать климатической норме. Также возможен небольшой снегопад.
Вместе с тем метеоролог сказала, что до конца года нагрянет одна волна потепления, которая начнется с 13–15 декабря, затем похолодает.
Последние пять дней уходящего года, в том числе 31 декабря, минимум на столбике термометров установится в пределах минус трех-восьми градусов. Будет снежок, но сильного снегопада не прогнозируется, заключила Позднякова.
Ранее 5-tv.ru писал, что оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье. Сообщалось, что погодные условия в столичном регионе выходят из-под контроля профильных служб.
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