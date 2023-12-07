Двое пожарных погибли и еще 13 пострадали при обстреле ВСУ в Донецке

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Киевский режим снова применил террористическую тактику повторных ударов.

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В Буденновском районе Донецка погибли двое пожарных. Еще 13 получили ранения. Спасатели приехали тушить огонь после обстрела. И в этот момент ВСУ еще раз ударили по тому же району.

«Страшно было вообще. Тишина была, а потом взрыв такой. Стекла полетели, все пооткрывалось», — рассказывает местная жительница.

МЧС России уже выразило соболезнования в связи с гибелью коллег. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь.

Таким образом киевский режим снова применил террористическую тактику повторных ударов. В последний раз подобное было 22 ноября, когда в том же Донецке пострадали четверо пожарных. На сотрудников МЧС, прибывших на вызов, сбросил бомбу украинский беспилотник.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
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