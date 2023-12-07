«Их настраивают»: как выявить у подростка желание взяться за оружие

Есть несколько внешних факторов, по которым становится ясно, что ребенок замышляет что-то плохое.

Зачастую дети и подростки, которые устраивают стрельбу в учебных учреждениях, какое-то время подвергались травле со стороны сверстников. Негативные эмоции и чувства накапливаются, и ребенок приходит к самым ужасным, но, как ему кажется, «верным» решениям.

Как это предотвратить и можно ли по внешнему виду подростка понять, что он замышляет страшное? На эти вопросы 5-tv.ru ответила психолог Александра Миллер.

В первую очередь обратить внимание на ребенка стоит родителям. По словам эксперта, если подросток приходит из школы расстроенный или у него, например, порван портфель, нужно поговорить с ним и понять, что произошло.

«Я думаю, что нужно выявлять такие вещи до того, как происходит трагедия. Хотя бы полчаса, но всецело уделять ребенку внимание. Это очень важно. И когда он подходит со своими переживаниями — или положительными, или отрицательными — нужно отложить все дела и уделить внимание вот этому событию, которое произошло в его жизни», — отметила психолог.

Как понять, что ребенок что-то замышляет

По словам Миллер, первым признаком можно считать эмоциональное состояние. Если ребенок стал нервным, сосредоточенным на каких-то своих делах, стоит обратить внимание на то, чем он занимается и интересуется.

Родителям нужно понимать, чем живет их ребенок, нужно заглядывать, что скачивается в его ноутбук и планшет, смотреть, что у него в телефоне, в каких группах он состоит.

«Потому что очень часто подростки вступают в довольно агрессивные группы, где их настраивают на суицид, либо на какие-то террористические действия. Есть такие подростки — лидеры мнений, которые могут всячески подстрекать других детей к агрессивным действиям. Поэтому очень важно понимать, в каких группах подросток состоит в соцсетях и так далее», — объяснила специалист.

Утром 7 декабря ученица восьмого класса пронесла в брянскую гимназию № 5 оружие, из которого выстрелила несколько раз. По предварительным данным, оно принадлежит ее отцу.

Детей на фоне случившегося эвакуировали из образовательного учреждения. В результате случившегося погибли двое — одна из учениц и сама стрелявшая.

Напавшая на детей школьница свела счеты с жизнью. Пострадали еще трое — за жизнь одного из них борются врачи, он находится в реанимации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где девочка, стрелявшая в школе Брянска, достала оружие.