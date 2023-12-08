«Создать дилемму»: США хотят заставить Россию пойти на приемлемые для Украины переговоры

Какой план появился у американского правительства?

США хотят подтолкнуть Россию к переговорам с Украиной в конце 2024 года, но только на условиях последней. Об этом заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

«Это очень сложный стратегический выбор. Не знаю, что в конечном счете решат россияне. Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», — приводит его слова ТАСС.

Спикер Белого дома отметил, что в ином случае Украина станет для России слишком сильным соперником: Вашингтон работает с Киевом над усилением производственных мощностей, и через год-полтора украинские боевики будут стоять на гораздо более прочном фундаменте, чем сейчас.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что готовы пойти украинцы ради мира с Россией.