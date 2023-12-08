Боевые машины десанта ударили по опорным пунктам ВСУ в ЛНР

В зоне спецоперации на северском направлении российские подразделения не только успешно отбивают атаки ВСУ, но и отбрасывают противника, занимая более выгодные позиции.

Танкисты и операторы ударных дронов действуют четко и слаженно. С передовой рассказывает корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Подлетая на кочках, боевая машина десанта мчит к огневой позиции. До переднего края всего пара километров.

На дороге земля промерзла, лужи покрылись льдом. Но, конечно, для этой машины, современной БМД-4, никакие препятствия не помеха.

Техника весом больше 13 тонн с пневматической подвеской, поэтому даже серьезные ухабы проходит достаточно плавно. Стреляет из 100-миллиметрового орудия — это немногим меньше, чем у танка.

Пушка у этой техники очень скорострельная, но при этом снаряды крайне бронебойные, мощные. Поэтому даже такие короткие выстрелы один за другим несут серьезнейший урон для противника.

От попаданий загораются украинские опорные пункты. БМД-4 используется, по сути, как артиллерийское орудие. Стреляют не прямой наводкой, а с закрытых огневых позиций.

Лихо заходит в виражи механик-водитель с позывным «Шахтер», горняк из Норильска. Его и степные ветра не пробирают, к риску на работе молодой человек давно привык.

«Я машинист подземный, подземная самоходная машина. Очень сильно отличается техника от привычной. В шахте движение не такое, там не надо никуда торопиться. А тут, бывает, нужно. Ну, тут пострашнее все-таки будет, чем в шахте. Ко всему привыкаешь со временем, уже не замечаешь страха», — сказал механик-водитель «Шахтер».

Позиции наших десантников находятся неподалеку от города Северска. На этом участке российская армия не только успешно отбивает атаки ВСУ, но и отбрасывает противника. Наши передовые отряды из глубины поддерживают операторы дронов.

Разведчики сбрасывают на противников боеприпасы, а технику поражают при помощи БПЛА «Ланцет». Жгут танки, самоходные установки. Если на экране появляется надпись: «Цель захвачена», судьба дорогостоящей установки предопределена.

«Операторы вместе работают, то есть оператор «Ланцета» и оператор разведчика, то есть они сидят за одной НСУ, у каждого своя НСУ. Он ему уже, соответственно, передает: «Вижу цель, работаем, братья“», — сказал разведчик подразделения ВДВ «Мастер».

Так, парами, «Ланцет» выполняет задачи со вторым беспилотником — «Залой». Запускают их из глубокого тыла, дальность и продолжительность полета позволяют десантникам чувствовать себя в безопасности.

Пока один БПЛА работает, другой на изготовке. Можно изучить модель: тяжелая, 11 килограммов, но «Ланцет» еще больше — до 14 килограммов. И смена боевого судна, как называют специалисты, происходит прямо в воздухе.

А еще в небе уже началось то, что совсем недавно можно было вообразить лишь в фантастических фильмах. Схватки дронов — на этих кадрах наш «Ланцет» замечает украинский беспилотный разведчик «Баба-яга», заходит сверху и движется на таран.