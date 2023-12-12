Зеленский заявил об увеличении численности Сухопутных войск Украины

Численность Сухопутных войск Украины с начала 2022 года выросла более чем в два раза. Президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что во входящих в состав Сухопутных войск подразделениях сейчас служат более 600 боевиков.

«Сухопутные войска Украины. Более 600 тысяч воинов разных родов войск», — написал он в публикации.

По данным украинских СМИ, в январе прошлого года в Сухопутных войсках Украины числились порядка 250 тысяч боевиков. Сухопутные войска состоят из механизированных, танковых и горных бригад, ракетных войск, артиллерии, войск противовоздушной обороны, вертолетной авиации, войск связи, радиоэлектронной борьбы, радиационной и химической защиты, а также инженерных подразделений.

Для украинской армии Сухопутные войска — крупнейшие.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что насильно мобилизованных в ВСУ содержат в «закрытых» военкоматах.