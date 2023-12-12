«Шаромыжничать»: Захарова разоблачила цель визита Зеленского в США

Захарова: Зеленский отправился в США шаромыжничать, чтобы помощь не прекращалась
Фото, видео: MICHAEL REYNOLDS / ТАСС; 5-tv.ru
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Дипломат уверена, что украинский лидер продолжает уговаривать своих западных союзников не прекращать финансирование Киева.
В МИД России назвали истинную цель визита президента Украины Владимира Зеленского в США. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, он поехал в Штаты «шаромыжничать», чтобы Белый дом не останавливал финансирование Киева.
«Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон. Делается это с ведома президента США Джо Байдена», — прокомментировала она в рамках брифинга внешнеполитического ведомства.
Дипломат отметила, что заявленной целью визита было «подчеркнуть непоколебимую приверженность США в поддержке народа Украины». Захарова поинтересовалась, входит ли это в 90% американских инвестиций или все еще укладывается в 10%.
В целом, резюмировала Захарова, ничего нового не произошло. Зеленский продолжает умолять западных «хозяев» не прекращать спонсирование киевского режима на фоне разгоревшихся в Конгрессе США дискуссий. Украинский лидер просит Вашингтон заботиться о его стране больше, чем об американцах, заключила она.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они поддерживают Киев, направляя ему деньги, оружие, технику и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кандидат в президенты США признал Донбасс российским.
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