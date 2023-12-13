«Новая мантра»: Лавров заявил о страхе США потерять страны НАТО после Украины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 174 0

Лавров: у США появился новый повод бояться Путина

«Новая мантра»: Лавров заявил о страхе США потерять страны НАТО после Украины

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Тема:
Спецоперация

На Западе перестали бояться победы России на украинском театре боевых действий. Теперь они боятся за себя.

После провала анонсированного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Вашингтоне нашли новый повод бояться России. США не желают победы президента Владимира Путина, потому что дальше он якобы может начать завоевывать страны НАТО.

«Включили новую мантру: не дать Путину победить на Украине, а то потом все НАТО завоюют, и тогда Америке не отсидеться», — прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пленарного заседания в Совете Федерации.

Министр иностранных дел обратил внимание на то, что эти опасения доказывают намерения Запада заставить украинцев погибать ради своих интересов.

Лавров также добавил, что в Штатах сейчас перестали говорить о стратегическом поражении России, однако продолжают попытки остановить развитие страны. Москва к таким вызовам готова, заключил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они поддерживают Киев, направляя ему деньги, оружие, технику и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.

Ранее, писал 5-tv.ru, Белый дом сообщил Киеву, что денег на финансирование конфликта у США хватит еще на пару недель.

Тема:
Спецоперация
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