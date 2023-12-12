Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы уговорить своих западных союзников не останавливать финансирование киевского режима. Но есть нюанс.

У США практически не осталось денег для Украины. Их хватит всего на «пару недель» помощи, а потом «горшок» опустеет и вовсе. Об этом сообщили в Белом доме.

По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби, США планируют выделить Киеву два пакета военной помощи до конца 2023 года. Однако есть вероятность, что эти пакеты станут последними — после них средства будут исчерпаны.

«Нам нужно это дополнительное финансирование. У нас осталась еще пара недель. <…> Но на этом все. Горшок пуст, если мы не получим дополнительное финансирование для Украины», — сказал Кирби телеканалу CNN.

Сегодня, 12 декабря, глава Незалежной Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы уговорить своих западных союзников не останавливать спонсирование конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом — входит ли это в 90% американских инвестиций или все еще укладывается в 10%.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они поддерживают Киев, направляя ему деньги, оружие, технику и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.

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