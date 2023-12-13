«Спасибо вам»: Григорий Лепс встретился с участниками СВО в госпитале имени Мандрыка

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Григорий Лепс встретился с участниками СВО в госпитале имени Мандрыка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ продолжает проведение акции «Лучшим воинам Мира».

Народный артист РФ Григорий Лепс встретился с участниками российской спецоперации в госпитале имени Мандрыка в рамках акции Минобороны РФ «Лучшим воинам Мира». Видео со встречи попало в распоряжение 5-tv.ru.

Знаменитый исполнитель выступил перед проходящими лечение и реабилитацию защитниками Отечества, а после пообщался с ними в палатах и вручил памятные подарки. В мероприятии приняли участие и сотрудники медицинского учреждения.

«Ребята, спасибо вам. Скорейшего выздоровления. Всех с наступающим Новым годом», — обратился Лепс к участникам СВО и медперсоналу.

Минобороны проводит социально-культурную акцию «Лучшим воинам Мира» с 21 марта 2023 года. Ее главная цель — поддержка военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий на Украине. В рамках акции российских солдат навещают выдающиеся деятели культуры, науки, спорта и образования. С начала акции было проведено уже свыше семи тысяч мероприятий.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN рассказал в первом интервью после поездки в Донбасс.

Тема:
Спецоперация
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