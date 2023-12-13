Мэр Омска прокомментировал отказ повесить доску погибшему бойцу СВО в школе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 101 0

Шелест: топонимическая комиссия не отказывала в увековечивании памяти бойца СВО

Мэр Омска прокомментировал отказ повесить доску погибшему бойцу СВО в школе

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Появится ли мемориальная доска на стене в конечном итоге?

Топонимическая комиссия Омска с начала спецоперации ни разу не отказывала в увековечивании памяти российских героев. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Сергей Шелест.

Градоначальник прокомментировал ситуацию с отказом установить мемориальную доску в честь погибшего бойца СВО в школе № 87, которую он сам окончил. Мэр опроверг данную информацию.

По словам Шелеста, руководители учреждений не принимают решений о размещении мемориальных досок на вверенных им зданиях. Такие вопросы находятся в ведении топонимической комиссии Омска, отметил он.

«С начала СВО эта комиссия не приняла ни одного отрицательного решения по поводу увековечивания памяти наших погибших ребят», — указано в сообщении мэра.

Пользователи сети ранее обвинили директора омской школы после ее якобы запрета на установку мемориальной доски с именем ветерана СВО. История стала резонансной, и Шелесту начали поступать сообщения с призывом разрешить этот вопрос.

Мэр отреагировал на запрос населения и собрал инициаторов установки доски на встречу. По ее итогам топонимической комиссии было поручено приступить к работам. Он заверил, что доска будет установлена в образовательном учреждении, и назвал увековечение памяти защитников Отечества, в том числе омичей, святым долгом.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Хабаровске расследуют, как детям в саду могли выдать грамоты с гербом Украины.

Тема:
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