Выдержит ураган: защитный купол установили на новом реакторе Курской АЭС

На сборку и монтаж гигантской конструкции у специалистов ушло почти три месяца.

На новом реакторе Курской АЭС установили защитный купол. Это финальный элемент наружной оболочки.

Она может выдержать ураган, землетрясение и даже падение самолета. На сборку и монтаж гигантской конструкции у специалистов ушло почти три месяца.

В будущем купол закрепят особо прочным бетоном, энергоблок запустят уже в 2025 году. Он должен заменить устаревший, срок службы которого подходит к концу.

Ранее 5-tv.ru писал, что госкорпорация «Росатом» провела День атомных станций малой мощности. Мероприятие состоялось на полях Климатической конференции ООН в Дубае.

Зарубежным партнерам продемонстрировали передовые российские разработки, в частности, проект атомной станции, которая строится сейчас в Якутии. Особое внимание было уделено и вопросам экологии.