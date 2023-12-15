Выдержит ураган: защитный купол установили на новом реакторе Курской АЭС
Защитный купол установили на новом реакторе Курской АЭС
Фото, видео: 5-tv.ru
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На сборку и монтаж гигантской конструкции у специалистов ушло почти три месяца.
На новом реакторе Курской АЭС установили защитный купол. Это финальный элемент наружной оболочки.
Она может выдержать ураган, землетрясение и даже падение самолета. На сборку и монтаж гигантской конструкции у специалистов ушло почти три месяца.
В будущем купол закрепят особо прочным бетоном, энергоблок запустят уже в 2025 году. Он должен заменить устаревший, срок службы которого подходит к концу.
Ранее 5-tv.ru писал, что госкорпорация «Росатом» провела День атомных станций малой мощности. Мероприятие состоялось на полях Климатической конференции ООН в Дубае.
Зарубежным партнерам продемонстрировали передовые российские разработки, в частности, проект атомной станции, которая строится сейчас в Якутии. Особое внимание было уделено и вопросам экологии.
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