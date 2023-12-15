«Пятно на репутации»: в США назвали войну в секторе Газа адом для Израиля

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 74 0

Сеймур Херш: конфликт в секторе Газа оставил пятно на репутации Израиля

«Пятно на репутации»: в США назвали войну в секторе Газа адом для Израиля

Фото: Reuters / AMIR COHEN

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

По мнению американского аналитика, сегодня на Ближнем Востоке царит настоящий ад.

Десятую неделю продолжается противостояние израильской армии ЦАХАЛ и боевиков ХАМАС. Очевидно неравная расстановка сил привела к тому, что количество невинных жертв в секторе Газа растет с каждым днем, что является поистине чудовищным. Об этом в своей новой статье заявил американский правозащитник, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Ад для всех

По мнению Херша, бойцы ХАМАС и ЦАХАЛ, естественно, не находятся в равных условиях, перевес сил изначально был на стороне Израиля. Но при этом конфликт можно назвать настоящим адом и для израильской армии, которая зашла на территорию анклава после нескольких дней сплошных бомбардировок, в том числе, жилых кварталов. Американский аналитик уверен: солдаты ЦАХАЛ должны быть готовы, что их будут убивать буквально из-за каждого угла.

При этом количество погибших, в том числе, мирного населения, то есть стариков, женщин и детей, после ракетных атак в секторе Газа ужасает.

«Будущие историки вынесут свое суждение об ошеломляющем соотношении погибших палестинцев в Газе к погибшим в боях израильтянам. Единственное, в чем можно быть уверенным, так это в том, что поразительное количество ни в чем не повинных мирных жителей Газы, убитых или искалеченных израильскими бомбами, оставило пятно на международной репутации Израиля, которое нельзя игнорировать», — подчеркивает Сеймур Херш.

План Израиля

Американский публицист называет ХАМАС религиозными фанатиками и удивляется, что, по его данным, в руки израильских войск сдалось порядка 700 палестинских боевиков. И Херш, и политики, с которыми он обсуждал ситуацию на Ближнем Востоке, были уверены раньше, что ХАМАС будет сражаться до конца «как японцы во время Второй мировой войны».

Но кого автор материала и называет настоящим религиозным фанатиком — так это премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ведь мир все еще не получит четкий вразумительный ответ, касающихся событий после завершения конфликта: что будет с палестинцами, с жителями сектора Газа, которым удастся выжить в огне войны?

«Неизвестно, есть ли у религиозных фанатиков, которые сейчас доминируют в правительстве во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, план на следующий день. Что означает окончание боевых действий для выживших граждан Газы?» — задается вопросом аналитик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ООН назвали Газу непригодной для жизни.

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