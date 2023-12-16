На грани: как Зеленский ухудшил ситуацию для Украины одним лишь шагом

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Евгения Романова
Евгения Романова 68 0

FP: Зеленский усугубил ситуацию с финансами для Украины своим визитом в США

На грани: как Зеленский ухудшил ситуацию для Украины одним лишь шагом

Фото: REUTERS / Leah Millis

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Тема:
Спецоперация

Киев постоянно просит денег у союзника, но тот все меньше стремится помогать.

Президент Украины Владимир Зеленский своим визитом в США ухудшил и так складывающуюся не лучшим образом ситуацию для страны. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

«Республиканцы не хотят продолжать финансировать Украину в разгар кризиса на границе с Мексикой. И в то время как внимание конгрессменов сосредоточено на этой проблеме, приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубляет ситуацию», — говорится в материале.

Отмечается, что Белый дом не раз заявлял, что киевский режим должен прекратить контакты с республиканцами в Конгрессе США для избежания политического давления.

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На днях новый пакет помощи киевскому режиму пообещал президент США Джо Байден. Однако анонсировал он это до того, как Конгресс вынес окончательное решение. Журналист из США Дэниел Ковалик ранее заявлял о желании Байдена исполнить любые мечты Зеленского. Однако не все так просто. Так, Конгрессу еще предстоит одобрить такой крупный пакет помощи Украине до рождественских каникул, то есть осталось около недели, но «не похоже, что это произойдет».

Ранее 5-tv.ru писал, что США угрожает страшная опасность из-за помощи Украине.

Тема:
Спецоперация
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