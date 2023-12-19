В бой с лопатой: как командование ВСУ будет вооружать боевиков, когда кончится оружие

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

AP: командир ВСУ пообещал вооружить солдат лопатами, когда кончатся патроны

В бой с лопатой: как командование ВСУ будет вооружать боевиков, когда кончится оружие

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

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Тема:
Спецоперация

Украинские военные рассказали о невыносимых условиях службы и беспощадности руководства на фронте.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается без малого два года, и украинские боевики измотаны до предела. В их рядах все чаще и громче звучит возмущение нечеловеческими условиями службы, военные командиры состраданием не отличаются. Помимо очевидных ежеминутных рисков и усталости солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сталкиваются с острой нехваткой боеприпасов и экипировки, потери личного состава также колоссальны.

О беспощадности командиров армии киевского режима рассказали авторы материала Associated Press, которым удалось поговорить с военнослужащими и собрать их жалобы воедино. Как выяснилось, на фоне оснащенности российских бойцов они чувствуют себя удобными живыми мишенями.

«Мы ждем оружия, которое должны были получить несколько месяцев назад… Я не понимаю. Теперь сложнее и холоднее (выполнять задачи). Это не только мое чувство, многие подразделения разделяют его», — сказал украинский военный.

Военнослужащие ВСУ, как отмечается в статье, встревожены тем, что российская армия лучше оснащена для ведения боевых действий. В подразделениях царят мрачные настроения и ощущение безнадежности любой попытки наступления. Солдаты подавлены, так как могут лишь обороняться в изнурительном конфликте. Некоторые «сомневаются в правильности суждений своих лидеров», подчеркивают авторы. И если раньше недовольство было редким явлением и выражалось только в частном порядке, то теперь оно переросло в открытое возмущение.

В США, которые уже потратили около 111 миллиардов долларов на военную помощь Украине, президент Джо Байден активно призывает выделить дополнительные 50 миллиардов. Законодатели-республиканцы воздерживаются от новых мер поддержки, в то же время представители власти в Европе вовсе не хотят предоставлять Киеву упомянутые 50 миллиардов долларов и не отправляют боеприпасы. Как отметил бывший генерал британской армии Ричард Бэрронс, причина подавленности украинцев в ощущении проигрыша как итога целого года боев, а также понимании, что российские войска вооружены до зубов и снабжены всей необходимой техникой.

Тем не менее боевики отказываются от переговоров и компромисса. Командование намерены выжать все соки из солдат, хоть и понимают, что все они «устали физически и морально». Так, командир бригады ВСУ, заявил в интервью агентству, что если у боевиков не останется патронов, он прикажет им идти в бой с лопатами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему западные журналисты назвали попытки ВСУ высадить десант на берегу Днепра «Миссией для смертников».

Тема:
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